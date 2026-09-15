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15 Settembre 2026 - 17.34

Vicentino – Scontro tra auto e moto: uomo ferito

REDAZIONE
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THIENE – Nel corso della mattinata di martedì 15 settembre 2026, attorno alle ore 11:40, si è verificato un incidente stradale a Thiene, in via Monte Grappa.

Una donna di 40 anni del posto, M. F., si trovava alla guida di un’autovettura Fiat Seicento e stava percorrendo via Monte Grappa con direzione di marcia verso Zugliano. Giunta all’altezza dell’intersezione semaforica con via Granezza, per cause in corso di accertamento l’auto è andata a collidere con un motociclo Kymco condotto da P. S., un 76enne del luogo che circolava anch’esso sulla medesima via in senso opposto di marcia.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del SUEM 118, che ha prestato le prime cure al motociclista per poi accompagnarlo in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

I rilievi del sinistro e la gestione della viabilità e della regolazione del traffico sono stati curati dalla pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino.

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