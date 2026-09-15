Vicentino – Arrestato un 19enne per detenzione di stupefacenti: i Carabinieri sequestrano oltre 200 grammi di hashish e denaro contante

MUSSOLENTE – Nel corso della mattinata del 14 settembre 2026, i militari della Stazione Carabinieri di Romano d’Ezzelino, supportati nella fase esecutiva dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 19enne di Mussolente, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, poco dopo le ore 7:00 di ieri, gli operanti hanno dato corso a una perquisizione domiciliare, delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza ed emessa nell’ambito di un procedimento penale instaurato a seguito di una pregressa attività d’indagine.

La perquisizione e il sequestro della droga

All’interno dell’abitazione del giovane, che convive con i genitori, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella sua disponibilità due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 201 grammi, e un ulteriore involucro contenente circa 8,8 grammi della medesima sostanza.

Oltre alla droga, l’operazione ha permesso di sequestrare la somma contante di 670 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio, e un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

Vista la gravità di quanto emerso, il 19enne è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale di Vicenza come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura berica, in attesa dell’udienza di convalida prevista nei prossimi giorni.