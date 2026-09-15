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15 Settembre 2026 - 9.43

Ficarolo, autobus dismesso in fiamme: Vigili del fuoco al lavoro in via Lungoargine

Giuseppe Balsamo
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L’incendio è divampato nel tardo pomeriggio. Sul posto squadre da Castelmassa e Bondeno, utilizzato anche liquido schiumogeno estinguente. Presenti i Carabinieri

FICAROLO (RO) – Vigili del fuoco impegnati nel tardo pomeriggio di lunedì 14 settembre a Ficarolo, in via Lungoargine, per l’incendio di un autobus ormai dismesso.

L’allarme è scattato attorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Castelmassa con due mezzi, mentre a supporto delle operazioni è stata fatta arrivare anche l’autobotte del distaccamento di Bondeno, in provincia di Ferrara.

Per avere ragione delle fiamme, che hanno interessato il mezzo dismesso, le squadre hanno utilizzato anche uno specifico liquido schiumogeno estinguente, impiegato per agevolare il controllo e il completo spegnimento dell’incendio.

Le operazioni sono proseguite con la messa in sicurezza dell’area e con le verifiche necessarie a escludere la presenza di eventuali focolai residui.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti e negli adempimenti di competenza.

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