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14 Settembre 2026 - 16.30

Sicurezza a Vicenza: giro di vite dalla stazione a Parco Fornaci, estesa per altri sei mesi la zona a vigilanza rafforzata

P.U.
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La decisione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: pattuglie più attive e controlli estesi anche all’area adiacente ai binari e ai bus.

La stretta sui controlli non si ferma, anzi si allarga. Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Vicenza, è stata formalizzata la decisione di ampliare i confini della zona sottoposta a vigilanza rafforzata. La misura, che rimarrà in vigore per ulteriori sei mesi, punta a garantire un presidio del territorio ancora più esteso e capillare.

Al centro del provvedimento — la cui area perimetrata è evidenziata in giallo nell’immagine ufficiale diffusa dalla Prefettura — rientra ora anche la porzione di territorio adiacente ai binari ferroviari e alla stazione degli autobus, che già nelle scorse settimane era stata al centro di interventi operativi mirati.

L’obiettivo dell’estensione, decisa sulla base dei monitoraggi costanti effettuati dalle Forze di polizia nelle aree urbane più sensibili, è duplice: prevenire situazioni di degrado o illegalità e assicurare una tutela ancora più intensa alla collettività. Il Prefetto ha inoltre evidenziato come questa mossa risponda all’esigenza di potenziare il coordinamento operativo tra le Forze dell’ordine, garantendo un incremento dei controlli e una presenza su strada sempre più incisiva.

L’evoluzione del quadro territoriale continuerà a essere monitorata passo dopo passo dalla Prefettura, che manterrà aperto un canale di confronto costante sia con i Comuni interessati che con le stesse Forze di polizia, così da calibrare al meglio l’efficacia delle misure per la comunità vicentina.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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