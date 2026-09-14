Tre nuove piazze e spazi per la sesta edizione della Notte Bianca di Vicenza 2026: ViYoung, Family Village e il Giardino di San Biagio

VICENZA – La sesta edizione della Notte Bianca di Vicenza, in programma dal 18 al 20 settembre 2026, si presenta con tre grandi novità pensate per allargare il pubblico della manifestazione e raccontare la città attraverso nuovi spazi e linguaggi: la collaborazione con il ViYoung Festival, il debutto del Family Village e il ritorno alla vita del Giardino di San Biagio. Il programma è stato presentato questa mattina a Palazzo Trissino dall’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, dall’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto, dall’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai, dalla consigliera comunale con delega alla promozione di eventi e attivazione giovanile Benedetta Ghiotto, e dall’organizzatore Luigi Franceschetto dell’associazione Piazze Beriche.

Come sottolineato dall’assessore Zilio, la manifestazione punta a ripetersi dopo i 100 mila visitatori registrati nelle ultime edizioni, estendendosi ulteriormente grazie ai giardini di Santa Corona, al Family Village, al ViYoung in piazza Castello e alla prima apertura dei giardini di San Biagio. L’assessore Nicolai ha evidenziato il lavoro intersettoriale dell’amministrazione, mentre l’assessore Tosetto ha rimarcato l’occasione di aprire alla cittadinanza il Giardino di San Biagio. Il responsabile dell’organizzazione Luigi Franceschetto ha evidenziato il valore speciale di questi tre spazi, pensati per dare voce ai giovani, accogliere le famiglie e restituire luoghi storici alla comunità.

ViYoung: talk, laboratori e musica per i giovani

Piazza Castello diventa la piazza party firmata ViYoung, mentre piazza Duomo ospita un ciclo di talk pomeridiani. La consigliera Benedetta Ghiotto ha evidenziato l’importanza di offrire un palco ampio e riconoscere il valore delle nuove generazioni.

Il programma del ViYoung prevede:

Venerdì 18 settembre : Alle 16.45 in piazza Duomo il talk “Crescere nell’imprenditorialità: una rete per i giovani innovatori”, organizzato con la Camera di Commercio di Vicenza, incentrato sulle Startup Giovanili 2025 (finanziato da Anci e Camera di Commercio con 140.000 euro di contributi e oltre 242.000 euro di investimenti generati) e sullo Sportello Nuove Imprese. Alle 18.30 il talk partecipativo “Giovani&Europa: che spazio abbiamo per contare?” organizzato da ALDA. Dalle 18 alle 20 in piazza Matteotti il laboratorio handmade “Peerliamo the Lab”. Dalle 23 in piazza Castello la musica e i dj set di Rojo – Dimensión Latina.

: Sabato 19 settembre : Dalle 17 in piazza Duomo il talk “Generazione territorio: la ricchezza del fare a Vicenza” a cura di OGEP. Alle 19.30 in piazza Matteotti l’appuntamento con Running Club di Rrc. Dalle 21 in piazza Castello il format Coracao con sonorità latine e brazilian funk, seguito a mezzanotte e mezzo da Obsessive Events.

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Family Village: il nuovo spazio per le famiglie ai Giardini di Santa Corona

Debutta il Family Village, un progetto costruito insieme alla pedagogista Elisa di PiccoleMani per unire gioco, movimento, creatività, musica e scoperta. Lo spazio offre attività sensoriali, laboratori ludico-educativi, yoga, letture, spettacoli, baby dance, truccabimbi e giochi liberi, con un volume della musica adatto ai più piccoli e un’area nursery e allattamento.

Tra i partner e le attività presenti:

HERO SOLO con prodotti dedicati ai più piccoli offerti in omaggio.

L’appuntamento quotidiano “È l’ora della merenda”, arricchito venerdì dalla nutrizionista Marta Caoduro.

AIM Ambiente con “Le Olimpiadi dei rifiuti” per bambini dai 6 ai 10 anni.

Sbirulandia con animazione, truccabimbi, bolle di sapone e campane tibetane.

La Via del Divertimento, GialloGioia Cooperativa Sociale, Sweet English per i laboratori in lingua inglese, e Musicale Giustiniana per i laboratori musicali.

Drum Circle, EMMA Yoga Social Club per lo yoga, lo spettacolo comico “Smayo e Cake”, e l’osteopata Giorgia Chiarello.

Sabato saranno presenti anche i giochi in legno di Divertiblegno e i materiali educativi di LEA_3dPlayLearning.

Giardino di San Biagio: dalla reclusione alla Notte Bianca nel Bosco

Il Giardino di San Biagio, area verde ricavata in un complesso ex convento, caserma e carcere attivo fino al 1986 e riaperto lo scorso maggio dopo oltre quarant’anni di chiusura, si apre per la prima volta alla musica. Sabato e domenica ospiterà “La Notte Bianca nel Bosco”, con dj set, proposte musicali trasversali ed effetti scenici con luci e proiezioni sulla vegetazione e sulle mura storiche.