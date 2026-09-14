Vicenza, tredicenne investito da un’auto: portato in ospedale con traumi

L’incidente si è verificato intorno alle 13.15 all’altezza del civico 12. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e i sanitari del 118.

Momenti di apprensione primo pomeriggio a Vicenza, dove un ragazzo di tredici anni è rimasto vittima di un investimento stradale. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 13.15 in via Tartini 12, nella zona ovest della città.

Per cause ancora in corso di esatto accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti tempestivamente sul teatro dell’evento per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, si è verificato un impatto tra un veicolo e il giovane pedante.

A seguito dello scontro, il ragazzo ha riportato diversi traumi da impatto, configurando un quadro clinico policontuso. I sanitari del 118, giunti prontamente sul posto con un’ambulanza, hanno prestato le prime cure mediche al minorenne per poi disporre il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo. Fortunatamente, le condizioni del tredicenne non desterebbero particolari preoccupazioni, tali da determinarne il ricovero in codice giallo.

Gli accertamenti della Polizia Locale proseguono per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.