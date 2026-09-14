Finto collaboratore di un magistrato svaligia casa a Dueville: arrestato in flagrante dai Carabinieri di Thiene

DUEVILLE – Nel tardo pomeriggio del 12 settembre 2026, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Thiene hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione ai danni di un’anziana residente a Dueville.

Attorno alle ore 17:30, il malvivente si è presentato presso l’abitazione della vittima spacciandosi per un collaboratore di un magistrato. Con il pretesto di dover verificare la genuinità dei preziosi custoditi in casa, è riuscito a distrarre la donna e a sottrarre cinque collane di bigiotteria e due orologi.

La segnalazione e il tempestivo intervento dei Carabinieri

L’allarme è scattato grazie alla chiamata al “112” effettuata da un vicino di casa, insospettitosi per la presenza dell’uomo. I militari dell’Arma sono giunti sul posto tempestivamente e hanno avviato immediate ricerche, riuscendo a rintracciare il soggetto all’interno di un giardino adiacente alla proprietà della vittima, dove aveva cercato di nascondersi per eludere il controllo.

La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, che è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria. Contestualmente, i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro penale lo smartphone in uso all’arrestato, considerato il presunto strumento utilizzato per mantenere i contatti con eventuali complici. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria berica, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza.