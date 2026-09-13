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13 Settembre 2026 - 18.22

Valdagno, precipita per cinque metri da una finestra: 52enne in codice rosso, era in forte stato di alterazione da alcol

REDAZIONE
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Grave incidente a Valdagno, in via 7 Martiri. Un uomo di 52 anni è precipitato da una finestra, compiendo un volo di circa cinque metri.

Secondo le prime informazioni, al momento dell’accaduto il 52enne si trovava in forte stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol. Restano da chiarire le circostanze nelle quali è avvenuta la caduta.

Dopo i primi soccorsi, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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