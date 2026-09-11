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11 Settembre 2026 - 15.09

Arzignano – Maltrattava l’anziana madre, salta il percorso riabilitativo: 45enne in carcere

P.U.
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Un uomo di 45 anni, residente ad Arzignano e già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito nel carcere di Vicenza per scontare una condanna definitiva a due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia.

L’ordine di carcerazione è stato eseguito nella serata di venerdì 4 settembre dai carabinieri della Stazione di Arzignano. La condanna era stata pronunciata dal Tribunale di Vicenza per i maltrattamenti commessi nel 2022 ai danni dell’anziana madre.

Al termine dell’iter giudiziario, il giudice aveva inizialmente concesso la sospensione temporanea dell’esecuzione della pena, accogliendo un’istanza presentata dalla difesa. Il provvedimento, valido entro il limite di un anno dalla sentenza, si basava sulla disponibilità manifestata dal condannato a intraprendere un percorso riabilitativo attraverso lavori socialmente utili a beneficio della collettività.

Il percorso, tuttavia, non è stato formalizzato entro i tempi previsti. La concessione è stata quindi revocata e la pena detentiva è tornata pienamente esecutiva, con la conseguente emissione dell’ordine di carcerazione.

Dopo le formalità svolte nella sede della Compagnia carabinieri di Valdagno, il 45enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Vicenza, dove dovrà espiare la pena.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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