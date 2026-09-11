Maltempo devastante in Friuli Venezia Giulia: un’83enne muore nel sottopasso, pioggia record e centinaia di richieste d’aiuto

La Bassa friulana e la costa sono state le aree maggiormente colpite: a Lignano Sabbiadoro sono caduti 203 millimetri di pioggia in 24 ore. Antonietta Zamarian, residente a San Michele al Tagliamento, è morta intrappolata nella propria automobile a Latisana. Due carabinieri sono rimasti feriti nel tentativo di salvarla. Dichiarato lo stato di preallarme regionale.

Un’ondata di maltempo di eccezionale intensità ha investito il Friuli Venezia Giulia, provocando allagamenti, cadute di alberi e rami, sottopassi impraticabili e danni ad abitazioni, campeggi e automobili. Le conseguenze più gravi si sono registrate nella provincia di Udine, in particolare nella Bassa friulana e lungo la fascia costiera.

Il bilancio comprende anche una vittima. Antonietta Zamarian, 83 anni, residente a San Michele al Tagliamento, nel Veneziano, è morta dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile all’interno di un sottopasso completamente allagato a Latisana.

Il disperato tentativo dei carabinieri

La donna avrebbe imboccato il sottopasso mentre le precipitazioni stavano provocando un rapido innalzamento dell’acqua. In pochi istanti l’abitacolo è stato invaso e per l’anziana non è stato possibile uscire dal veicolo.

Due carabinieri di Latisana, il brigadiere Demetrio De Riccardis e l’appuntato scelto Antonio Straniero, si sono tuffati nel sottopasso nel tentativo di raggiungere l’automobile e liberare l’83enne. Nonostante gli sforzi, le condizioni dell’area hanno impedito di completare il salvataggio. Entrambi i militari sono rimasti feriti e sono stati accompagnati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Oltre 200 millimetri di pioggia a Lignano

A descrivere la portata dell’evento sono soprattutto i dati sulle precipitazioni. A Lignano Sabbiadoro sono caduti complessivamente 203 millimetri di pioggia nell’arco di 24 ore, dei quali 135,4 concentrati nelle prime tre ore. A Latisana il quantitativo ha raggiunto i 177 millimetri.

La grande quantità d’acqua caduta in pochissimo tempo ha messo in difficoltà sottopassi e sistemi di smaltimento. A Lignano sono stati segnalati allagamenti all’interno di abitazioni e campeggi, oltre a danni a numerose automobili.

Problemi sono stati registrati anche a Marano Lagunare, Carlino, Torviscosa e San Giorgio di Nogaro. Nel pomeriggio il fronte delle criticità si è esteso verso altre zone della provincia, con alberi e rami caduti a Nimis, Tarcento e Ruda e nuovi allagamenti a Basiliano e nel Medio Friuli.

Le precipitazioni sono rimaste intense ma distribuite in maniera irregolare. Nell’arco di sei ore sono stati misurati 43 millimetri di pioggia a Codroipo, 41 a Camino, 40 a Canebola, 33 a Platischis, 28 nella zona delle Malghe Mersino-Matajur e 27 a Colloredo di Prato. Nonostante gli accumuli, gli idrometri controllati dal Servizio di piena sono rimasti sotto i livelli di guardia.

Quasi 700 richieste ai vigili del fuoco

Alle 12 il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine aveva già concluso 40 interventi, mentre altre 640 richieste erano ancora in attesa. La maggior parte delle chiamate proveniva dalle aree di Latisana e Lignano Sabbiadoro e riguardava principalmente allagamenti.

Per affrontare la mole di interventi è stato richiamato personale straordinario, affiancato dalle squadre normalmente operative. Da Pordenone sono arrivati soccorritori acquatici di superficie e specialisti fluviali-alluvionali, mentre da Venezia sono stati inviati i sommozzatori dei vigili del fuoco.

Sono rimasti operativi anche 20 volontari appartenenti a diversi gruppi comunali, impegnati a Lignano Sabbiadoro e Carlino nelle operazioni di prosciugamento e nella messa in sicurezza delle zone allagate.

Nel corso del pomeriggio nuovi allagamenti hanno interessato Caneva, Ronchis e Campoformido. A Rauscedo è stato inoltre chiuso il guado. I corsi d’acqua di risorgiva della Bassa friulana si sono innalzati senza tuttavia raggiungere le soglie di attenzione.

Auto fuori strada, morto un uomo di 56 anni

Un altro decesso si è verificato nel territorio di San Daniele del Friuli. Un automobilista di 56 anni stava percorrendo la strada provinciale 5 in direzione di Rodeano, sotto una pioggia molto intensa, quando la sua vettura è uscita dalla carreggiata ed è finita in un campo.

Alcuni automobilisti hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti personale sanitario del 118, vigili del fuoco, elisoccorso e carabinieri, ma i tentativi di rianimazione non sono riusciti a salvare l’uomo. In base ai primi accertamenti, il conducente potrebbe essere stato colpito da un improvviso arresto cardiocircolatorio: la morte sarebbe quindi dovuta a cause naturali e non alle conseguenze dell’uscita di strada. Sono comunque in corso ulteriori approfondimenti.

Scuola chiusa e 69 bambini trasferiti

Il maltempo ha causato danni anche a Udine. Nella scuola dell’infanzia D’Artegna alcune infiltrazioni dal tetto hanno provocato il distacco di porzioni del controsoffitto nella zona dell’ingresso e piccoli allagamenti.

Le attività didattiche sono state sospese giovedì e venerdì per permettere le verifiche e gli interventi necessari alla messa in sicurezza. Da lunedì 14 settembre i 69 bambini saranno ospitati temporaneamente nella vicina scuola Pascoli. L’edificio danneggiato resterà chiuso fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Disagi anche lungo l’autostrada A4, dove alla pioggia si sono aggiunti due incidenti, uno tra Redipuglia e Lisert e l’altro tra il bivio dell’A4 e Palmanova. Si sono formate code in direzione Venezia, mentre il traffico è risultato intenso al Lisert.

Preallarme regionale e primo stanziamento

L’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, d’intesa con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ha dichiarato lo stato di preallarme sull’intero territorio del Friuli Venezia Giulia per il rischio di un’ulteriore emergenza.

Riccardi ha effettuato un sopralluogo a Latisana e successivamente ha partecipato a un incontro operativo a Lignano Sabbiadoro. La Regione ha annunciato un primo stanziamento di 500 mila euro destinato alle necessità più urgenti di Latisana, Lignano e degli altri territori interessati.

Ancora rovesci e bora, poi l’attenuazione

L’ondata di maltempo alimentata dalle correnti sud-occidentali si sta spostando lentamente verso la Slovenia. Nelle ultime sei ore sono state registrate precipitazioni ancora intense sulla Bassa pianura e sulla costa occidentale, con accumuli vicini ai 50 millimetri. Sulla pianura e sulla zona montana i quantitativi hanno raggiunto generalmente i 40 millimetri, mentre le piogge sono risultate più contenute sull’Isontino, sul Carso e a Trieste.

La Bora continua a soffiare sulla pianura, lungo la costa e sulle Prealpi Giulie, con raffiche che in serata hanno raggiunto circa 70 chilometri orari.

Sono previsti ancora rovesci, qualche temporale e precipitazioni localmente abbondanti, soprattutto sulla pianura e lungo la costa. La Bora resterà sostenuta nelle ore notturne sulle zone costiere e orientali, per poi diminuire progressivamente. Con l’arrivo in quota di masse d’aria più asciutte, l’instabilità dovrebbe gradualmente attenuarsi, anche se saranno ancora possibili piogge sparse e intermittenti, generalmente moderate e più abbondanti sulla pianura e sulla costa orientali.