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11 Settembre 2026 - 9.47

Rissa nella notte a Valdagno, 50enne con un grave trauma cranico

Giuseppe Balsamo
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Una rissa si è verificata nella notte tra giovedì e venerdì in via Dalmazia, a Valdagno. L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte.

Ad avere la peggio è stato un uomo italiano di 50 anni, rimasto coinvolto nello scontro. Il cinquantenne ha riportato policontusioni e un grave trauma cranico, con la formazione di un ematoma sottodurale.

L’uomo si trova attualmente al Pronto soccorso dell’ospedale di Valdagno, dove è sottoposto alle cure e agli accertamenti necessari. Restano da chiarire le cause della rissa e l’esatta dinamica dell’accaduto.

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