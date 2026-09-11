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11 Settembre 2026 - 9.49

Vicenza – Auto esce di strada e abbatte cartelli in viale del Sole: tre persone ferite

REDAZIONE
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Incidente stradale poco dopo le 5 di venerdì 11 settembre in viale del Sole, a Vicenza. Un’automobile è uscita autonomamente dalla carreggiata, andando a urtare e danneggiare alcuni elementi della cartellonistica stradale e pubblicitaria.

A bordo del veicolo si trovavano tre persone, affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118 intervenuto sul posto.

La squadra dei Vigili del fuoco, arrivata dalla sede centrale di Vicenza, ha provveduto a mettere in sicurezza l’automobile e l’intera area interessata dall’incidente.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, incaricati di eseguire i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e chiarire le cause dell’uscita di strada.

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