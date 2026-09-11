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11 Settembre 2026 - 11.15

BOTTE DA ORBI AL PARCO FORNACI: VERONA VINCE LA SFIDA VENETA DI FREESTYLE

Anita Guelfi
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di Anita Guelfi

Botte da Orbi al Parco Fornaci di Vicenza, ma nessuna rissa: sul palco di Fornaci Estate si è disputata una sfida di freestyle tra Venezia, Verona, Padova e Vicenza. La terza edizione del format itinerante ha visto confrontarsi, a colpi di improvvisazione su base musicale, quattro formazioni composte da cinque freestyler ciascuna. Davanti a un folto pubblico di appassionati e a una giuria d’eccezione, Verona ha conquistato il primo posto, seguita da Vicenza. Nel servizio anche l’intervista al freestyler Federico Grizzly.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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