BOTTE DA ORBI AL PARCO FORNACI: VERONA VINCE LA SFIDA VENETA DI FREESTYLE

di Anita Guelfi

Botte da Orbi al Parco Fornaci di Vicenza, ma nessuna rissa: sul palco di Fornaci Estate si è disputata una sfida di freestyle tra Venezia, Verona, Padova e Vicenza. La terza edizione del format itinerante ha visto confrontarsi, a colpi di improvvisazione su base musicale, quattro formazioni composte da cinque freestyler ciascuna. Davanti a un folto pubblico di appassionati e a una giuria d’eccezione, Verona ha conquistato il primo posto, seguita da Vicenza. Nel servizio anche l’intervista al freestyler Federico Grizzly.