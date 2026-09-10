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10 Settembre 2026 - 17.01

POINTLESSNESS, A NOVENTA VICENTINA LA FESTA COMPLETAMENTE INUTILE

P.U.
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E se, per una volta, non servisse alcun motivo per fare festa? È lo spirito di “Pointlessness – Una festa completamente inutile”, l’appuntamento in programma sabato 12 settembre, a partire dalle 16.30, in piazza IV Novembre a Noventa Vicentina.

La piazza si trasformerà per un’intera giornata in un punto di ritrovo dedicato alla musica, al buon cibo, alla convivialità e alla voglia di stare insieme, all’insegna del motto “zero pensieri e zero utilità”. Una festa aperta a tutti, pensata per incontrarsi, rilassarsi e divertirsi senza la necessità di avere un motivo particolare per partecipare.

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Giovani – Consulta Giovanile di Noventa Vicentina, in collaborazione con il Comune di Noventa Vicentina, il Comune di Sossano e l’Associazione Filò, nell’ambito del progetto “Cardini Rovesciati”.

L’appuntamento è dunque per sabato 12 settembre dalle 16.30, in piazza IV Novembre a Noventa Vicentina. L’ingresso è gratuito.

Non serve un motivo per esserci: basta partecipare e divertirsi.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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