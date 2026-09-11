Veneto – Vola dal tetto per cinque metri durante i lavori: operaio in gravi condizioni

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di venerdì 11 settembre a Tarmassia, frazione di Isola della Scala, in provincia di Verona. Un operaio è precipitato dal tetto di un edificio sul quale stava eseguendo alcuni lavori, compiendo un volo di circa cinque metri.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30. Dopo la richiesta di soccorso sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con un’ambulanza e l’elicottero di Verona Emergenza. L’uomo ha ricevuto le prime cure sul posto ed è stato successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

Nel cantiere sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal, ai quali spetta ricostruire la dinamica dell’infortunio e verificare le condizioni di sicurezza nelle quali si stavano svolgendo i lavori.