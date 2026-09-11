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11 Settembre 2026 - 15.16

Veneto – Si schianta in bici contro un cinghiale: 55enne muore dopo una settimana

Giuseppe Balsamo
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È morto dopo una settimana di ricovero il ciclista di 55 anni rimasto gravemente ferito all’alba del 4 settembre a Ponte Florio, nei pressi di Montorio, nella zona collinare di Verona. Il decesso è stato confermato dall’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

L’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando si è trovato improvvisamente davanti tre cinghiali. Dopo averne urtato uno, è caduto violentemente sull’asfalto, battendo la testa e riportando un grave trauma cranico dal quale non si è più ripreso.

Il 55enne era stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento. Giovedì 10 settembre, alle 13, si è riunita la Commissione ospedaliera incaricata di accertarne la morte cerebrale.

Inizialmente era stato ipotizzato che il ciclista fosse stato travolto da un automobilista poi fuggito. La ricostruzione è cambiata dopo l’esame delle immagini registrate dalle telecamere della Polizia locale: i filmati hanno mostrato l’improvvisa comparsa dei tre animali sulla carreggiata e l’impatto con uno di essi, seguito dalla caduta risultata fatale.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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