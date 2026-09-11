Quasi 290 mila chilometri senza auto: Bike to Work premia 1.342 lavoratori vicentini

In due mesi e mezzo risparmiate 43 tonnellate di CO₂. Esaurito il fondo da 48.830 euro: i buoni spesa saranno consegnati sabato 19 settembre

Sono 289.429 i chilometri percorsi tra casa e lavoro a piedi o in bicicletta dai partecipanti alla seconda edizione di Bike to Work, il progetto promosso dalla Provincia per incentivare la mobilità sostenibile. L’iniziativa, che coinvolge Vicenza e altri 15 Comuni del raggruppamento AG7 IPA Risorgive, ha registrato 1.342 partecipanti e consentito di evitare l’emissione di 43 tonnellate di CO₂.

I risultati sono stati presentati venerdì 11 settembre a Palazzo Trissino dalla vicesindaca di Vicenza Isabella Sala, dall’assessore alla mobilità Cristiano Spiller e dai rappresentanti dei Comuni aderenti.

L’iniziativa si è svolta dall’1 maggio al 21 luglio, giorno in cui è stato esaurito il fondo di 48.830 euro destinato ai buoni spesa. Un risultato che testimonia il forte interesse riscosso dal progetto.

«La scelta di partecipare a Bike to Work come IPA Risorgive si conferma vincente nell’ottica di un territorio in cui c’è una forte sinergia fra Comuni e istituzioni – ha spiegato la vicesindaca Sala –. I cittadini vivono il capoluogo e gli altri Comuni senza confini, come un unico territorio in cui si vive e si lavora. Il fondo si è esaurito rapidamente: è il segno che cittadini e cittadine attendevano la seconda edizione dell’iniziativa, che mira a promuovere un cambiamento stabile nelle abitudini quotidiane».

Vicenza è il Comune capofila del raggruppamento formato anche da Arcugnano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Montegalda, Monteviale, Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo e Sovizzo.

«Sabato 19 settembre verranno consegnati i buoni ai cittadini che hanno partecipato – ha annunciato l’assessore Spiller –. Saranno erogati quasi 49 mila euro, spendibili nei negozi aderenti. È un progetto che fa bene alla mobilità cittadina, all’ambiente, alla salute e al commercio di vicinato, ma che ha anche sviluppato una positiva collaborazione tra Comuni contermini, fondamentale per affrontare al meglio i temi della mobilità».

Alla presentazione hanno partecipato anche i rappresentanti di Confcommercio. Insieme a Confartigianato, le due associazioni hanno raccolto circa un centinaio di adesioni tra esercizi commerciali e attività produttive nelle quali sarà possibile utilizzare i buoni.

«Bike to Work si conferma un’iniziativa capace di generare benefici su più fronti – ha dichiarato Federico Azzolini, responsabile delle Delegazioni comunali di Confcommercio Vicenza –. Promuove forme di mobilità sostenibile, incoraggiando l’utilizzo della bicicletta o gli spostamenti a piedi per recarsi al lavoro, e crea un legame più stretto tra cittadini e attività commerciali di vicinato. I buoni rappresentano un incentivo concreto a riscoprire i negozi sotto casa, la varietà dell’offerta, la qualità del servizio e la loro importante funzione sociale. Le risposte dei commercianti sono positive, perché riconoscono sia la valenza ambientale del progetto sia l’opportunità di dare visibilità alle attività aderenti e rafforzare il rapporto con la clientela».

Anche Confartigianato Imprese Vicenza sostiene il progetto e gli obiettivi condivisi dall’IPA Risorgive. Secondo l’associazione, la mobilità alternativa può contribuire a decongestionare il traffico negli orari di punta e a migliorare la vivibilità delle città, pur tenendo conto dei limiti delle infrastrutture e delle differenti esigenze di imprese e lavoratori. Un concetto che rientra nella visione della sostenibilità portata avanti da tempo da Confartigianato.

Ogni buono avrà un valore di 10 euro ogni 40 chilometri effettivamente percorsi e registrati attraverso l’app Ecoattivi. La consegna è prevista sabato 19 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, in piazza San Pietro, durante l’evento VicenzasiMuove, organizzato nell’ambito della Settimana europea della mobilità. Tutti gli interessati riceveranno una comunicazione tramite e-mail.

Al comunicato è allegato l’elenco degli esercizi commerciali e delle attività produttive in cui sarà possibile spendere i buoni.