Dengue nel Vicentino, scatta la disinfestazione in un raggio di 200 metri

Il paziente, rientrato da una zona interessata da un focolaio, è in buone condizioni. Trattamenti adulticidi e larvicidi nelle aree pubbliche e private

Un caso di febbre Dengue è stato diagnosticato nel Vicentino. La segnalazione riguarda un residente nel Comune di Rosà ed è stata ricevuta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 7 Pedemontana.

Il paziente si trova nella propria abitazione ed è in buone condizioni generali. Secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria, si tratta verosimilmente di un caso di importazione: l’uomo è infatti rientrato da poco da un soggiorno in una zona nella quale è stato individuato un focolaio della malattia.

La diagnosi è arrivata grazie al sospetto del medico di medicina generale, che, valutati i sintomi manifestati dal paziente e il luogo nel quale aveva soggiornato recentemente, ha ritenuto opportuno prescrivere il test per le arbovirosi. L’esame ha quindi confermato la positività alla Dengue.

In applicazione delle linee guida nazionali e regionali per il controllo delle arbovirosi, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, d’intesa con l’autorità comunale, ha disposto una disinfestazione straordinaria. Il Comune ha emesso una specifica ordinanza.

I trattamenti adulticidi e larvicidi inizieranno nella notte nelle aree pubbliche e, dalla giornata successiva, saranno estesi anche alle proprietà private situate nel raggio di 200 metri da via Giuseppe Verdi.

La febbre Dengue è un’arbovirosi, cioè una malattia trasmessa attraverso la puntura di una zanzara infetta. È provocata da uno dei virus Dengue, endemici nella maggior parte dei Paesi tropicali. La trasmissione all’uomo avviene attraverso zanzare appartenenti al genere Aedes, soprattutto l’Aedes aegypti, insetto che punge prevalentemente nelle ore diurne. Nel nostro territorio assume particolare importanza l’Aedes albopictus, comunemente conosciuta come zanzara tigre.

La malattia si manifesta generalmente con febbre, forte mal di testa, dolori muscolari e articolari, disturbi gastrointestinali ed esantema diffuso, simile a quello provocato dal morbillo. Solo molto raramente la Dengue può presentarsi in forma emorragica.

In Italia si registrano quasi esclusivamente casi importati. L’attività di prevenzione punta soprattutto a evitare eventuali casi secondari, attraverso trattamenti contro le zanzare nelle aree circostanti l’abitazione della persona risultata positiva.