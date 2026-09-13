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13 Settembre 2026 - 18.18

Valli del Pasubio, alpinista precipita durante una cordata: grave 55enne

G. B.
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Grave incidente nel pomeriggio a Valli del Pasubio, dove un alpinista di 55 anni è precipitato mentre si trovava impegnato in una cordata.

L’allarme è scattato intorno alle 15.20. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e l’elicottero di emergenza proveniente da Treviso. Dopo essere stato raggiunto e recuperato, l’alpinista è stato stabilizzato e trasferito in volo all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso e affidato alle cure del reparto di Rianimazione. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla dinamica della caduta e sulle condizioni del 55enne.

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