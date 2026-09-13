Venezia, scontro tra barche in laguna: 26enne dispersa, il marito è gravissimo

Proseguono senza sosta nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa dopo il grave incidente nautico avvenuto all’alba di sabato nel canale di Tessera, lungo la rotta utilizzata dalle imbarcazioni dirette verso l’aeroporto Marco Polo. La giovane, di origini brasiliane, sarebbe stata a bordo di un piccolo barchino insieme al marito Sean Michieli, pescatore di 25 anni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30, quando era ancora buio. Per cause che dovranno essere accertate, il barchino si è scontrato con un taxi acqueo. Michieli è stato recuperato privo di coscienza e trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per un grave trauma cranico. Le sue condizioni restano critiche.

Gabriella, invece, non è stata ancora ritrovata. A indicare che la giovane fosse effettivamente insieme al marito sono le testimonianze dei familiari e il ritrovamento di alcuni suoi effetti personali. I due si erano sposati appena tre mesi fa ed erano abituati a uscire insieme in laguna.

Il barchino coinvolto nell’incidente è stato recuperato, mentre le operazioni per trovare la 26enne sono proseguite anche nelle ore successive. Alle ricerche partecipano i sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del fuoco arrivati da Vicenza, l’elicottero Drago e le moto d’acqua.

Parallelamente proseguono gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica della collisione. Il conducente del taxi acqueo, rimasto illeso, è stato ascoltato e sottoposto agli accertamenti previsti. Gli investigatori stanno cercando di stabilire come le due imbarcazioni siano entrate in collisione in un tratto di laguna che, a quell’ora del mattino, era ancora immerso nell’oscurità.