Veneto – Alta colonna di fumo da un ristorante: vigili del fuoco sul posto

Sul posto sette squadre per la messa in sicurezza dell’area

Una densa colonna di fumo si è alzata questa mattina, poco prima delle 8.00, nel comune di Veggiano, interessando le aree esterne di un ristorante al momento chiuso.

L’allarme ha mobilitato tempestivamente i soccorsi. Sul posto stanno operando sette squadre dei Vigili del Fuoco con i relativi mezzi di supporto, giunte da Padova, dal distaccamento di Abano Terme e da Vicenza per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.

A titolo precauzionale sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 e i Carabinieri per la gestione della viabilità e dei rilievi di competenza. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.

Le cause che hanno originato l’evento sono attualmente al vaglio dei tecnici e sono ancora in fase di definizione.