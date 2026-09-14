Parco Retrone, 82enne pestato a pugni mentre porta a spasso il cane: «Un’aggressione inaudita, poteva ucciderlo»

Violento episodio sabato sera ai Ferrovieri. La vittima ha riportato la frattura dello zigomo, dell’naso e dell’orbita per un futile equivoco sugli animali. Indagano i carabinieri, la notizia riportata nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza.

Una tranquilla passeggiata serale si è trasformata in un incubo per un ottantaduenne vicentino, aggredito e selvaggiamente picchiato sabato 12 settembre all’interno dell’area cani del Parco Retrone, nel quartiere dei Ferrovieri. Come riportato dal Giornale di Vicenza, la brutale violenza ha provocato all’anziano lesioni gravissime al volto, che richiederanno un imminente intervento chirurgico all’ospedale San Bortolo.

Secondo quanto ricostruito dai familiari, l’episodio sarebbe nato da un banale e infondato equivoco legato agli animali. Il cane dell’ottantaduenne, libero nel recinto, si era avvicinato ad altri tre esemplari tenuti al guinzaglio da un giovane sconosciuto. Preoccupato che potesse scaturire una colluttazione tra i cani, il pensionato si è avvicinato per richiamare il proprio animale. Un gesto che l’aggressore ha interpretato erroneamente come una minaccia, scagliandosi contro l’anziano al grido di «non si picchiano i cani».

Dopo aver tentato di colpirlo con dei calci, l’individuo lo ha raggiunto con due o tre violentissimi pugni dritti in faccia, strappandogli anche gli occhiali e facendoli sparire nel buio. Sull’episodio non si registrano moventi legati a rapine o tentativi di estorsione, ma una sproporzionata e cieca reazione d’impeto. Soccorso da un altro frequentatore del parco e successivamente medicato dai sanitari, l’uomo ha riportato la frattura dell’orbita, dello zigomo e del setto nasale.

La famiglia ha presentato formale denuncia ai carabinieri, che ora lavorano per identificare il responsabile, descritto come un giovane italiano mai visto prima nella zona. Dal racconto dei parenti emerge anche una forte denuncia sullo stato di degrado e sulla scarsa illuminazione della porzione di parco teatro dell’aggressione. «Mio padre ha 82 anni e non ha certo la forza per difendersi», ha dichiarato il figlio. «Quei pugni potevano ucciderlo».