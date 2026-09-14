Baby ladro in fuga finisce fuori strada: a rubare e sfasciare l’utilitaria è un quindicenne

Notte di follia tra Pieve e Borso del Grappa: il giovanissimo, già noto alle forze dell’ordine, ha sottratto una Fiat Grande Punto dal giardino di un’abitazione ma ha chiuso la corsa schiantandosi contro un ostacolo.

Una notte di scorribande finita fuori strada, letteralmente. A macchiarsi del furto di un’auto nel Trevigiano non è stato un criminale professionista, ma un ragazzino di appena quindici anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’episodio si è consumato nel cuore della notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre. Erano le 2.25 quando un residente di Pieve del Grappa ha lanciato l’allarme al 112, denunciando il furto della propria Fiat Grande Punto, portata via dal giardino di casa in via dell’Artigianato.

La fuga a bordo dell’utilitaria è però durata ben poco. Le immediate ricerche avviate dai carabinieri della stazione di Riese Pio X hanno permesso di intercettare l’automobile a Borso del Grappa, lungo via Molinetto: il veicolo era stato abbandonato dopo essere rimasto pesantemente danneggiato in un incidente stradale.

I militari dell’Arma si sono subito messi sulle tracce del conducente, riuscendo a rintracciarlo poco dopo mentre si allontanava a piedi nei paraggi. Le verifiche hanno così permesso di identificare il presunto responsabile nel quindicenne del posto. Sul suo conto sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri, finalizzati a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e a vagliare eventuali corresponsabilità per la folle bravata.