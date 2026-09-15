Padova, quattro agenti penitenziari feriti in due giorni: il SAPPE chiede rinforzi

Due aggressioni in un solo fine settimana nelle carceri padovane. Un poliziotto ha riportato 30 giorni di prognosi, altri tre rispettivamente 2, 4 e 5 giorni. Il sindacato: «Situazione fuori controllo, servono più personale e strumenti di difesa»

Quattro poliziotti penitenziari feriti in due distinte aggressioni nell’arco di un solo fine settimana nelle carceri di Padova. A denunciare gli episodi è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che torna a sollevare il tema della sicurezza negli istituti padovani dopo altri episodi di violenza verificatisi nei giorni scorsi ai danni del personale.

Il primo episodio è avvenuto sabato mattina, durante il trasferimento di un detenuto che non voleva essere spostato. Secondo quanto riferito dal sindacato, l’uomo si sarebbe inizialmente procurato alcuni tagli sul corpo per poi aggredire improvvisamente i poliziotti intervenuti.

Uno degli agenti ha riportato lesioni allo sterno e a una costola ed è stato successivamente dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Un secondo episodio si è verificato domenica pomeriggio alla Casa di Reclusione di Padova. In questo caso, sempre secondo la ricostruzione fornita dal SAPPE, tre poliziotti penitenziari sarebbero stati aggrediti da un detenuto indicato dal sindacato come già noto per precedenti episodi di violenza e trasferito da pochi giorni nell’istituto proprio dopo aggressioni commesse ai danni di altri agenti.

Per i tre poliziotti coinvolti sono state indicate prognosi rispettivamente di 2, 4 e 5 giorni.

«Non è più un’emergenza, è una situazione fuori controllo – afferma Donato Capece, segretario generale del SAPPE –. In pochi giorni abbiamo assistito a una sequenza impressionante di aggressioni. Non possiamo continuare a chiedere agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di garantire sicurezza senza fornire loro strumenti adeguati a difendersi».

Capece richiama anche le recenti dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla necessità di rafforzare le tutele per le Forze dell’Ordine.

«Condividiamo l’impegno del Governo, ma alle parole devono seguire i fatti. Quando chi aggredisce un rappresentante dello Stato torna libero dopo poche ore, si indebolisce la credibilità dello Stato stesso. Questo è francamente inaccettabile», aggiunge il segretario generale del sindacato.

Sulla situazione padovana interviene anche Giovanni Vona, segretario nazionale SAPPE per il Triveneto.

«A Padova i colleghi sono ormai bersagliati dalla violenza con una frequenza impressionante – dichiara –. L’aspetto più grave è che uno dei detenuti coinvolti era stato trasferito proprio per precedenti aggressioni al personale. È evidente che il sistema di gestione dei detenuti violenti non sta funzionando».

Il SAPPE chiede quindi interventi immediati al Ministero della Giustizia, con un riferimento particolare al sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari, padovano, e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

«Servono rinforzi di personale, una gestione diversa dei detenuti ad alta pericolosità e strumenti di difesa adeguati per la Polizia Penitenziaria. Non possiamo aspettare che il prossimo episodio abbia conseguenze ancora più gravi», sostiene il sindacato.

«Lo Stato deve decidere da che parte stare: se dalla parte di chi aggredisce o dalla parte di chi, ogni giorno, garantisce la sicurezza nelle carceri – conclude Vona –. Se non si interviene subito, la situazione rischia di diventare irreversibile. I poliziotti penitenziari non possono essere lasciati soli».