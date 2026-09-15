Alta Valle del Chiampo, emergenza idrica: oltre 1,3 milioni di litri trasportati con le autobotti da Acque del Chiampo

Dal 3 giugno al 12 settembre effettuati 137 viaggi. Situazione particolarmente critica a Nogarole Vicentino, dove in dieci giorni sono arrivati 630 mila litri d’acqua. Acque del Chiampo: «Sorgenti ancora in sofferenza, continuiamo a monitorare»

Prosegue l’impegno di Acque del Chiampo per fronteggiare la criticità idrica che continua a interessare soprattutto le zone collinari e montane dell’Alta Valle del Chiampo.

Nonostante le recenti precipitazioni, la disponibilità della risorsa idrica non ha ancora registrato un recupero sufficiente. Per questo l’azienda continua a intervenire con le autobotti, con l’obiettivo di mantenere livelli adeguati nei serbatoi e garantire la continuità del servizio.

Dal 3 giugno al 12 settembre sono stati effettuati complessivamente 137 viaggi con le autobotti, per un totale di 1 milione e 370 mila litri d’acqua trasportati nei serbatoi maggiormente interessati dalla riduzione della disponibilità idrica.

Particolarmente intenso l’intervento a Nogarole Vicentino. Dal 3 al 12 settembre, nell’arco di appena dieci giorni, sono stati effettuati 63 viaggi, con il trasporto complessivo di 630 mila litri d’acqua.

Nei mesi scorsi le autobotti sono state impiegate anche nei territori di Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Montorso Vicentino e San Pietro Mussolino, a supporto dei serbatoi e delle reti idriche nelle aree maggiormente in difficoltà.

«Abbiamo registrato un’ulteriore riduzione della portata delle sorgenti del sistema idrico Brassavalda, che serve Nogarole, Altissimo e le frazioni Conche e Pugnello ad Arzignano, alla quale si è aggiunto un aumento dei consumi con il ritorno alle normali attività dopo il periodo estivo – spiega il direttore generale di Acque del Chiampo, Andrea Chiorboli –. Acque del Chiampo sta monitorando costantemente la situazione e sta intervenendo con il supporto delle autobotti per mantenere adeguati i livelli dei serbatoi e garantire la continuità del servizio. Il problema rimane la ridotta disponibilità della risorsa idrica, in particolare delle sorgenti che alimentano l’Alta Valle».

Acque del Chiampo proseguirà anche nelle prossime settimane con il monitoraggio quotidiano dei livelli dei serbatoi e delle portate delle sorgenti, mantenendo attivo, dove necessario, il servizio di approvvigionamento tramite autobotti.

Resta infine l’invito rivolto ai cittadini a utilizzare l’acqua potabile con attenzione, evitando gli usi non indispensabili, soprattutto nelle zone collinari e montane maggiormente interessate dalla riduzione delle portate.