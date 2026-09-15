BASSO VICENTINO - AREA BERICACRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
15 Settembre 2026 - 11.35

Noventa Vicentina – Minacce dopo un incidente stradale: 48enne denunciato e armi ritirate dai Carabinieri

P.U.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

NOVENTA VICENTINA – Nella notte di domenica 13 settembre 2026, i militari della Stazione Carabinieri di Noventa Vicentina, al termine di una rapida attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 48enne del posto. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di minaccia grave nei confronti di una coppia, a seguito di un diverbio scaturito da un sinistro stradale di lievissima entità.

Secondo quanto ricostruito dai militari, anche attraverso l’ascolto delle vittime e di una persona informata sui fatti, l’indagato – dopo aver provocato l’incidente – ha minacciato la controparte affermando di voler tornare a casa per prelevare una pistola e “risolvere la questione”.

L’intervento dei Carabinieri e il sequestro delle armi

Sebbene l’autore della minaccia si fosse allontanato dal luogo del sinistro prima dell’arrivo della pattuglia, i Carabinieri sono riusciti in breve tempo a identificarlo e a raggiungerlo presso la sua abitazione. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che l’uomo si era già coricato, tenendo accanto a sé, sul divano all’ingresso della casa, una pistola carica e pronta all’uso.

Tutte le armi in possesso del 48enne, sebbene legalmente detenute, sono state immediatamente ritirate in via cautelativa. Il soggetto è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per minaccia grave e, contestualmente, i Carabinieri hanno avanzato alla Prefettura di Vicenza la proposta per il divieto di detenzione armi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Noventa Vicentina - Minacce dopo un incidente stradale: 48enne denunciato e armi ritirate dai Carabinieri | TViWeb Noventa Vicentina - Minacce dopo un incidente stradale: 48enne denunciato e armi ritirate dai Carabinieri | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy