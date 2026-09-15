Schio, scoperto un “bar” abusivo nello scantinato di un negozio: scatta la chiusura

Raffica di controlli della Polizia Locale Alto Vicentino nel fine settimana: oltre cento veicoli fermati, due conducenti denunciati, patenti ritirate, sequestri e sanzioni anche a sala slot e monopattini

Fine settimana di controlli intensificati da parte degli equipaggi del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, impegnati in una serie di servizi mirati sia sul fronte della sicurezza stradale sia nei controlli alle attività commerciali e alle sale slot del centro di Schio.

A coordinare le operazioni è stato il comandante Simone Pellegrinelli, che ha sottolineato l’importanza dei risultati raggiunti nell’ambito di un dispositivo che, negli ultimi mesi, punta ad aumentare la presenza sul territorio, prevenire fenomeni di illegalità e rafforzare la sicurezza.

L’episodio più curioso è emerso durante i controlli a un’attività commerciale del centro. Gli agenti hanno scoperto che nello scantinato del negozio era stata ricavata una vera e propria attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande, accessibile al pubblico attraverso una scala a chiocciola in legno.

Per il locale è scattata l’immediata chiusura disposta dalla Polizia Locale. Contestata una sanzione amministrativa da 5.000 euro per esercizio abusivo dell’attività di somministrazione, alla quale si sono aggiunti altri 2.376 euro per ulteriori violazioni accertate.

Nel mirino dei controlli è finita anche una sala slot, sanzionata per il mancato rispetto degli orari previsti per lo spegnimento degli apparecchi da gioco.

Sul fronte della sicurezza stradale, già dalla serata di venerdì sono stati organizzati servizi specifici contro la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Sono stati controllati oltre cento veicoli. Il bilancio parla di due conducenti denunciati e di due patenti ritirate.

Tre veicoli sono stati inoltre sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca perché circolavano senza copertura assicurativa, mentre altri due mezzi sono stati fermati perché già sottoposti a fermo amministrativo.

Particolarmente numerose anche le violazioni legate alla revisione: 21 le sanzioni elevate nei confronti di veicoli sprovvisti della revisione obbligatoria. A queste si aggiungono 11 multe per superamento dei limiti di velocità.

Durante i controlli è stato intercettato anche un conducente alla guida di un veicolo senza patente, mai conseguita. Per lui è scattata la recidiva, essendo già stato sanzionato in precedenza per la stessa violazione.

Controlli anche sui monopattini: cinque sono stati sanzionati a vario titolo per assenza di targa o assicurazione e per altre condotte non conformi alle norme di comportamento.

L’attività del fine settimana rientra nel piano di controlli rafforzati predisposto dal Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, con l’obiettivo di aumentare il presidio del territorio e intervenire in modo più capillare sia sulla viabilità sia sulle attività economiche.