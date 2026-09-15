UILCA Veneto rilancia “Un iscritto, un albero”: nuove piantumazioni a Venezia-Mestre

Dal 1° settembre al 31 dicembre un albero per ogni nuova adesione al sindacato. Dopo i 120 aceri campestri donati a Vicenza, la seconda edizione dell’iniziativa punta sul territorio veneziano. Zaccariotto: «Il Comune conta oltre 477 mila tra alberi e arbusti, vogliamo superare quota 550 mila entro il 2027»

MESTRE – Dopo il risultato ottenuto con la prima edizione, UILCA Veneto rinnova il proprio impegno sul fronte ambientale e sociale con una nuova edizione dell’iniziativa “Un iscritto, un albero”.

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2026, per ogni nuova lavoratrice o ogni nuovo lavoratore che sceglierà di iscriversi alla UILCA Veneto, il sindacato provvederà a piantare un albero.

L’obiettivo è associare la crescita della rappresentanza sindacale a un intervento concreto sul territorio. Ogni nuova adesione contribuirà quindi non soltanto a rafforzare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche alla creazione di nuovo verde.

Gli alberi collegati alle nuove iscrizioni saranno infatti donati alla città di Venezia-Mestre, capoluogo regionale, con l’intento di lasciare un segno concreto dell’attenzione di UILCA Veneto nei confronti dell’ambiente e del benessere della comunità.

L’iniziativa rappresenta la prosecuzione del percorso avviato con la prima edizione di “Un iscritto, un albero”, che aveva consentito di donare alla città di Vicenza 120 aceri campestri, successivamente piantati lungo la pista ciclabile di strada delle Maddalene.

Quell’intervento ha permesso la realizzazione di una nuova area alberata, contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione degli effetti delle cosiddette isole di calore.

«Con questa seconda edizione vogliamo dare continuità a un progetto che unisce la crescita della nostra organizzazione a un beneficio concreto per il territorio – dichiara Mirko Vigolo, segretario generale della UILCA Veneto –. Ogni nuova iscrizione rappresenta una persona che sceglie di affidarsi alla UILCA per la tutela dei propri diritti, ma diventa anche un albero destinato alla comunità e alle generazioni future».

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche Francesca Zaccariotto, vicesindaco e assessore ai Parchi, Giardini e Verde pubblico del Comune di Venezia.

«Ringrazio il sindacato UILCA Veneto per questa lodevole iniziativa, che dimostra come la cura e la crescita del verde siano un impegno condiviso, che riguarda l’Amministrazione, ma coinvolge anche le realtà del territorio – afferma Zaccariotto –. Dalla nuova Piazza della Laguna a San Giuliano alle recenti piantumazioni nei parchi e nei boschi della nostra città, stiamo lavorando per rendere la nostra città più verde. Un obiettivo a cui tutti dobbiamo contribuire e che iniziative come questa aiutano a raggiungere concretamente. Oggi il Comune conta oltre 477.000 tra alberi e arbusti e intendiamo superare quota 550.000 entro il 2027».

Per UILCA, l’attività sindacale non si esaurisce nella tutela dei diritti, della dignità e del benessere delle persone sul luogo di lavoro, ma comprende anche una responsabilità più ampia nei confronti della comunità.

Da qui l’impegno nella promozione della sostenibilità ambientale, nella tutela delle risorse naturali e nella sensibilizzazione verso il futuro del Pianeta. La cura dell’ambiente viene indicata dal sindacato come un investimento diretto sulle nuove generazioni.

Con “Un iscritto, un albero”, UILCA Veneto conferma dunque la volontà di tradurre i propri valori in interventi concreti e duraturi sul territorio.

UILCA Veneto ha sede in via P. Bembo 2/B, 30172 Venezia Mestre. Per informazioni è disponibile l’indirizzo veneto@uilca.it.

Il messaggio con cui il sindacato accompagna l’iniziativa resta quello della propria campagna: «UILCA, da una sola parte: dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori».