Veneto, sedicenne scompare: ricerche lungo due fiumi

Del ragazzo non si hanno più notizie dal 14 settembre. Attivato il protocollo della Prefettura, base operativa a Noventa Padovana

Sono ore di forte preoccupazione per una famiglia di Camin, alla periferia est di Padova, dove un ragazzo di 16 anni risulta scomparso da ieri, 14 settembre. Il giovane si sarebbe allontanato da casa senza poi fare ritorno e da quel momento non si avrebbero più sue notizie.

La famiglia ha presentato denuncia negli uffici della Questura di Padova e, come previsto in questi casi, è stato immediatamente attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, sotto il coordinamento della Prefettura.

Alle operazioni partecipano, oltre alle forze dell’ordine, anche i vigili del fuoco e la Protezione civile. Per gestire gli interventi sul territorio è stato allestito un campo base agli impianti sportivi di via Roma, a Noventa Padovana, scelti anche per la vicinanza alle aree sulle quali si stanno concentrando le verifiche.

Particolare attenzione viene riservata alle zone lungo i corsi d’acqua. Le squadre dei vigili del fuoco stanno controllando gli argini del Brenta e del Piovego, oltre ai tratti dei rispettivi alvei ritenuti di interesse per le ricerche.

Parallelamente, gli agenti della Questura stanno svolgendo accertamenti a Padova e nei comuni limitrofi, verificando i possibili luoghi nei quali il sedicenne potrebbe essersi diretto.

Le ricerche proseguono senza sosta con l’obiettivo di rintracciare al più presto il ragazzo e ricostruire i suoi spostamenti dopo l’allontanamento da casa.