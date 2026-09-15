Valdagno, siccità: stop all’acqua per giardini, auto e piscine in diverse zone. Multe fino a 500 euro

Limitazioni fino al 30 settembre, salvo ulteriori provvedimenti. Il sindaco Zordan: «Serve la collaborazione di tutti, invitiamo l’intera comunità a usare l’acqua con responsabilità».

Acqua dell’acquedotto riservata agli usi potabili e igienico-sanitari in diverse zone di Valdagno. Il perdurare della siccità e la conseguente riduzione della disponibilità idrica hanno spinto il Comune a introdurre limitazioni temporanee fino al 30 settembre, salvo ulteriori provvedimenti, sulla base delle indicazioni del gestore del servizio idrico integrato Viacqua.

La criticità generale era già stata segnalata nei mesi scorsi anche attraverso un’ordinanza della Regione Veneto. Ad agosto il Comune aveva adottato un primo provvedimento, circoscritto a un’area più ristretta del territorio che allora presentava problemi di approvvigionamento. Le nuove disposizioni interessano ora le zone nelle quali Viacqua ha rilevato un particolare aggravamento della disponibilità d’acqua.

L’elenco comprende le contrade Albieri di Castelvecchio, Albieri di Cerealto, Bernardi, Berti, Cecchetti, Chele, Chiesa di Cerealto, Chiesa di Castelvecchio, Ciocchi, Fornari, Grendene, Grigolati, Lago, Lovo, Lure, Maso Cerealto, Mecceneri, Miotti, Petrini, Pozza, Pregrassi, Priara, Priari, Re, Renieri, Rocchi, Salton, Sordo, Tesa di Piana, Urbani di Mezzo, Urbani Sopra, Valle Rialbo, Vallerea e Venco. Sono coinvolte anche le località Monte Albieri, Pineta e Villa Pizzati, piazza Vittorio Bicego, piazzale Belvedere e le vie Pizzegoro, Rossati, Rossati di sopra, Sandri e Menti, Santissima Trinità, Zenari e Zovo di Novale.

In queste aree l’acqua prelevata dall’acquedotto può essere utilizzata esclusivamente per fini potabili e igienico-sanitari. Sono vietati l’irrigazione e l’annaffiamento di orti, giardini e prati ornamentali, il lavaggio di cortili e piazzali, il lavaggio privato dei veicoli a motore e il riempimento di piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino. Il divieto riguarda inoltre gli altri impieghi diversi dagli usi alimentari domestici e dall’igiene personale.

Il provvedimento prevede alcune esclusioni. Le limitazioni non si applicano ai servizi pubblici di igiene urbana, alle fontanelle pubbliche destinate all’idratazione gratuita, alle fontane dotate di sistemi di ricircolo e agli specchi d’acqua che ospitano flora e fauna oggetto di tutela. Restano esclusi anche gli utilizzi connessi ad agricoltura, floricoltura e zootecnia, oltre a quelli delle attività regolarmente autorizzate, entro i limiti delle rispettive autorizzazioni.

L’appello al risparmio idrico si estende comunque a tutta Valdagno: il Comune invita l’intera popolazione a ridurre i consumi domestici di acqua potabile, adottando le buone pratiche indicate da Viacqua.

«Dispiace dover porre delle limitazioni, ma viviamo una situazione che richiede la collaborazione da parte di tutti – sottolinea il sindaco Maurizio Zordan –. L’ordinanza riguarda le zone nelle quali è stata segnalata una particolare criticità: invitiamo però tutta la comunità a utilizzare l’acqua con attenzione e responsabilità. Anche semplici comportamenti quotidiani possono contribuire a ridurre gli sprechi e a preservare una risorsa essenziale».

Durata e modalità dell’ordinanza potranno essere modificate in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. Per chi viola le disposizioni è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.