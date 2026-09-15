Derby Verona-Vicenza. Il messaggio dei due sindaci

Il messaggio dei sindaci Giacomo Possamai e Damiano Tommasi in vista della partita tra Hellas Verona e LR Vicenza.

Il calcio è, per tantissimi tifosi, una vera e propria passione. Andare allo stadio, sostenendo la propria squadra, significa anche partecipare, condividere emozioni e colori in uno dei modi più autentici per vivere il legame con la propria città.

Per questo, in occasione del ritorno in Serie B di una delle sfide più sentite e attese del calcio veneto, come sindaci di Vicenza e Verona ci rivolgiamo alle istituzioni competenti e, soprattutto, alle tifoserie di entrambe le città.

Auspichiamo che il derby possa essere vissuto sugli spalti da tutti coloro che desiderano sostenere la propria squadra, nel rispetto delle regole e dell’altra tifoseria. Crediamo che Vicenza e Verona abbiano l’opportunità di dimostrare che una rivalità così forte e sentita può essere anche un’occasione di festa, di passione e di sport.

Sarebbe un bellissimo segnale per le nostre comunità e per tutto il calcio italiano: consentire ai tifosi di vivere pienamente una partita così importante significa dare valore alla passione autentica e, allo stesso tempo, rispondere con i fatti a chi pensa che il tifo debba necessariamente sfociare nella violenza.

La rivalità fa parte del calcio. La violenza no.

Facciamo quindi appello a tutti perché questo derby possa essere ricordato per il calore delle due tifoserie, per i colori sugli spalti e per lo spettacolo in campo.

Vicenza e Verona possono e devono dimostrare che si può essere rivali sul campo e, insieme, protagonisti di una grande festa di sport.