POJANA MAGGIORE – Una palestra diventa laboratorio per i giovani: al via il percorso URBAN lab

A Pojana Maggiore il progetto “Collettivo Creativo” apre il percorso degli URBAN LAB: giovani, partecipazione e rigenerazione degli spazi pubblici al centro dell’iniziativa

Sarà presentato venerdì 18 settembre 2026 alle ore 11.00, presso la palestra dell’ex Scuola Elementare “Suor Olga Gugelmo” di Pojana Maggiore, il percorso degli URBAN LAB, quattro appuntamenti dedicati alla conoscenza di esperienze, pratiche e nuove forme di partecipazione capaci di rafforzare il rapporto tra giovani, comunità e territorio. Un iter che rientra nel più ampio progetto “Collettivo Creativo”, promosso dall’Unione Comuni del Basso Vicentino nell’ambito del Bando ANCI II edizione – Avviso pubblico per l’assegnazione di spazi/immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi.



La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare le motivazioni che hanno portato alla nascita del progetto, gli obiettivi perseguiti e il valore della rigenerazione di uno spazio pubblico, destinato a diventare un luogo aperto alla creatività, alla formazione e all’iniziativa delle nuove generazioni.

L’intervento introdurrà il percorso promosso dall’Unione Comuni del Basso Vicentino nell’ambito del Bando ANCI II, con particolare attenzione alla rigenerazione dello spazio pubblico di Pojana Maggiore e alla trasformazione della palestra dell’ex scuola elementare “Suor Olga Gugelmo” in un ambiente dedicato alla partecipazione, alla creatività e all’attivazione giovanile.

Ad aprire i lavori saranno Paola Fortuna, Sindaca di Pojana Maggiore e Presidente dell’Unione dei Comuni Basso Vicentino, e Fabrizio Ceccato, Sindaco di Asigliano Veneto, che introdurranno il valore strategico del progetto per il territorio e il ruolo della collaborazione tra enti nella costruzione di nuove opportunità per le giovani generazioni.

«Il progetto Collettivo Creativo rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio perché consente di restituire alla comunità uno spazio pubblico attraverso una nuova visione, capace di mettere al centro i giovani, le loro idee e la loro capacità di costruire relazioni e nuove opportunità. La rigenerazione della palestra dell’ex scuola elementare “Suor Olga Gugelmo” non riguarda soltanto il recupero di un immobile, ma soprattutto la creazione di un luogo vivo, aperto e condiviso, dove possano nascere percorsi di partecipazione, collaborazione e crescita collettiva – ha dichiarato Paola Fortuna, Sindaca di Pojana Maggiore e Presidente dell’Unione Comuni del Basso Vicentino.

Nel corso dell’incontro interverrà anche Emanuela Ramanzin, Assessore del Comune di Sossano e Coordinatrice del Tavolo IPA Area Berica per le Politiche Giovanili, che presenterà il ruolo della rete territoriale nel promuovere politiche dedicate ai giovani.

L’intervento sarà focalizzato sulle esperienze sviluppate nell’Area Berica e sulle opportunità rivolte alle nuove generazioni, evidenziando il valore della collaborazione tra enti, organizzazioni e realtà territoriali per intercettare bisogni, idee e nuove forme di partecipazione.

A seguire sarà presentato il quadro progettuale di Collettivo Creativo da Fausto Faggioli, esperto di marketing territoriale di Projenia SCS, che interverrà da remoto illustrando il Piano di sviluppo e attuazione del progetto, gli obiettivi, le principali linee di azione e lo stato di avanzamento delle attività.

Projenia SCS, soggetto incaricato del coordinamento tecnico del progetto, approfondirà inoltre il percorso Giovanimentor, affidato alla gestione del soggetto attuatore, che comprende una serie di attività rivolte alla creazione e sviluppo d’impresa: dal corso di ricamo ai percorsi di italiano per stranieri, dai workshop realizzati con Slow Food fino ai percorsi di creazione e sviluppo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo IIS “U. Masotto” di Noventa Vicentina.

«Collettivo Creativo nasce dalla volontà di trasformare uno spazio pubblico in un luogo generativo, capace di produrre valore sociale, culturale e territoriale – ha spiegato Fausto Faggioli, esperto di Marketing Territoriale di Projenia SCS–. La sfida della rigenerazione oggi non è soltanto recuperare un edificio, ma creare le condizioni affinché quello spazio possa essere abitato, vissuto e animato dalle persone. Attraverso formazione, partecipazione e collaborazione vogliamo accompagnare i giovani nella costruzione di nuove competenze e nuove opportunità, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità».

La giornata proseguirà con l’intervento di Davide Babetto, Presidente de La Vigna Cooperativa Sociale, che presenterà il percorso di attivazione territoriale degli URBAN LAB, articolato in quattro incontri pensati come occasioni di confronto e conoscenza di esperienze, pratiche e modalità innovative di partecipazione.

Il percorso sarà rivolto a far emergere idee, competenze e possibilità di collaborazione, creando occasioni concrete per rafforzare il legame tra giovani, territorio e comunità.

«Con Urban Lab intendiamo portare nell’Area Berica un’occasione di confronto con esperienze concrete di partecipazione, capaci di ispirare il territorio e generare nuove possibilità di cura del bene comune – ha dichiarato Davide Babetto, Presidente de La Vigna Cooperativa Sociale –. I quattro incontri saranno occasioni di confronto aperte alla comunità, per acquisire strumenti e buone pratiche da condividere e tramandare nel territorio».

La presentazione si concluderà con uno spazio dedicato al confronto, alle domande e agli approfondimenti.

L’invito è rivolto a giornalisti, associazioni, gruppi giovanili e a tutta la comunità, per conoscere il progetto e partecipare a un percorso che punta a trasformare uno spazio pubblico in un nuovo punto di riferimento per creatività, collaborazione e innovazione sociale nell’Area Berica.