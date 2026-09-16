Battistolli e Coopservice valutano l’aggregazione delle attività nella vigilanza e nei servizi fiduciari

BMC S.p.A. – Battistolli Main Company – e Coopservice S.p.A. hanno sottoscritto un Term Sheet non vincolante con l’obiettivo di valutare una possibile operazione di aggregazione delle rispettive attività nei settori della vigilanza e dei servizi fiduciari. (Nella foto: da sinistra Luigi Battistolli, Presidente di BMC S.p.A e Roberto Olivi, Presidente di Coopservice S.Coop.p)

L’operazione resta subordinata, come previsto in questi casi, all’esito positivo delle consuete attività di verifica e approfondimento, alla definizione della documentazione contrattuale e all’eventuale rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

BMC opera dal 1984 nei settori della vigilanza privata e dei servizi fiduciari attraverso le società Rangers e BSI.

Rangers offre a imprese, enti pubblici e privati servizi integrati di sicurezza, tra cui vigilanza armata, pattugliamento, videosorveglianza, gestione degli allarmi e soluzioni tecnologiche. L’attività si avvale di Guardie Particolari Giurate, centrali operative e di una presenza capillare sul territorio nazionale.

BSI fornisce invece servizi fiduciari e di sicurezza non armata, accoglienza, reception e controllo accessi.

L’offerta delle due società si caratterizza per un approccio coordinato e personalizzato, orientato alla qualità, all’efficienza e alla continuità operativa. Complessivamente Rangers e BSI realizzano circa 200 milioni di euro di fatturato, con 4.000 addetti e 34 sedi.

Anche il Gruppo Coopservice è attivo da oltre 40 anni nel settore della vigilanza privata. Le attività sono oggi svolte dalla società Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A., che dispone di una rete operativa composta da 30 filiali e siti locali, 10 centrali operative e circa 4.000 dipendenti.

La società opera direttamente in 7 regioni come Security Service Provider, fornendo soluzioni integrate per rispondere alle esigenze di sicurezza di una platea che va dai grandi siti di rilevanza nazionale agli enti pubblici, dalle imprese ai clienti privati.

I servizi offerti combinano l’esperienza, la competenza e la formazione delle guardie giurate e degli operatori di sicurezza con tecnologie avanzate, comprese soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, utilizzate per la televigilanza, la videosorveglianza, il controllo degli impianti tecnologici e la localizzazione satellitare.

L’azienda sottolinea inoltre come elementi distintivi affidabilità, qualità, trasparenza e il rispetto di valori quali etica del lavoro, legalità e dignità delle persone.