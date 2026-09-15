San Bonifacio, tenta di uscire dal supermercato senza pagare la birra. Straniero accoltella l’addetto alla sicurezza

L’aggressione lunedì sera al centro commerciale. Ferito un 50enne, trasferito dall’ospedale Fracastoro a Borgo Trento. Sul caso sono intervenuti i Carabinieri

SAN BONIFACIO (VR) – Momenti di forte tensione nella serata di lunedì 14 settembre all’interno del centro commerciale di San Bonifacio, dove un addetto alla sicurezza di circa 50 anni è stato accoltellato durante un tentativo di furto in un supermercato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe verificato attorno alle 19.30. Un uomo avrebbe prelevato alcune bottiglie di birra dagli scaffali tentando poi di lasciare il punto vendita senza pagare.

L’addetto alla sicurezza, accortosi di quanto stava accadendo, avrebbe cercato di fermarlo all’uscita per un controllo. A quel punto l’uomo avrebbe estratto un coltello, colpendo il vigilante davanti ad alcuni clienti presenti nel supermercato.

Immediato l’allarme ai soccorsi e alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri.

Il 50enne ferito è stato inizialmente trasportato all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio e successivamente trasferito all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove è stato ricoverato per le cure necessarie.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione e definire la posizione dell’uomo coinvolto. Nelle prime ricostruzioni diffuse nelle ore successive all’episodio è stato riferito anche del suo fermo da parte dei militari.

Restano ora da chiarire tutti i passaggi dell’accaduto, a partire dal tentativo di furto fino alla violenta reazione contro l’addetto alla sicurezza.