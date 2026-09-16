Noventa Vicentina, il Masotto riparte con 1.650 studenti: 82 classi e 15 prime

Nuovo anno scolastico al via all’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Masotto” di Noventa Vicentina, con numeri che confermano il peso della scuola nel panorama formativo provinciale: oltre 250 docenti, 50 unità di personale ATA e 1.650 studenti distribuiti in 82 classi. Un dato che, secondo l’istituto, testimonia la fiducia delle famiglie dell’Area Berica e anche delle province vicine nei confronti dell’offerta formativa del Masotto.

La campanella è suonata ufficialmente il 10 settembre, secondo il calendario scolastico regionale, ma già il giorno precedente erano state organizzate attività di accoglienza per agevolare l’ingresso dei nuovi iscritti. Sono 15 le classi prime: 3 all’Istituto Professionale, 2 al Tecnico Tecnologico, 3 al Tecnico Economico e 7 al Liceo.

Tra le novità avviate nell’anno scolastico precedente figura il corso serale professionale in Produzioni meccaniche, la cui prima edizione si è conclusa con l’idoneità alla classe quinta per la maggior parte dei partecipanti. Un’esperienza che la scuola punta a consolidare come opportunità per chi desidera riprendere e completare gli studi interrotti, con l’obiettivo di offrire anche concrete prospettive professionali.

Il Masotto guarda intanto alla propria crescita strutturale. Nel 2027 è previsto l’avvio dei lavori per la “Cittadella degli Studi”, un polo scolastico ampliato e potenziato che prenderà il nome di “Masotto+”. Nell’ottobre 2025 Provincia di Vicenza, Comune di Noventa Vicentina, istituto e associazioni di categoria si erano riuniti per condividere il progetto definitivo. L’intervento prevede l’ampliamento degli spazi e dei servizi e lo spostamento della fermata degli autobus in via Frassenara, con l’obiettivo di rendere la viabilità più sicura e funzionale.

Parallelamente prosegue l’ammodernamento delle strutture e delle strumentazioni già esistenti, insieme al potenziamento dell’offerta formativa, che comprende 17 corsi di studio, e alla formazione del personale docente. Proprio per rispondere ai rapidi cambiamenti della società, il piano di aggiornamento degli insegnanti si arricchisce di una formazione specifica sull’Intelligenza Artificiale, sulle sue applicazioni nella didattica e sull’utilizzo etico e responsabile delle sue potenzialità.

L’istituto conferma inoltre la propria attenzione ai temi dell’inclusione e dell’integrazione, con lo studente al centro del percorso educativo. Un’impostazione rafforzata dal legame costruito nel tempo con il territorio, attraverso progetti e reti che coinvolgono realtà amministrative, produttive, culturali e sociali dell’Area Berica e non solo. Centrale, in particolare, il rapporto con il Comune di Noventa Vicentina, che negli anni ha consentito di realizzare iniziative rivolte non soltanto alla comunità scolastica ma anche alla cittadinanza.

Tra gli appuntamenti più significativi figura il flash mob per la pace del 13 novembre 2025, organizzato dagli studenti del Masotto insieme alla Consulta Giovanile di Noventa Vicentina, con il coinvolgimento della Parrocchia, dei volontari della Polisportiva San Vito e degli Alpini del Gruppo U. Masotto.

Nel dicembre 2025, grazie all’adesione all’iniziativa regionale “Alberi per la Pianura veneta” e alla collaborazione con il Comune, sono stati inoltre piantati 40 nuovi alberi nell’area verde comunale che circonda il perimetro scolastico.

Il Natale 2025 ha visto studenti e realtà locali protagonisti di diversi momenti condivisi, dalle letture natalizie del gruppo “Mas8 Books” alla Bottega Volante, fino al Villaggio di Natale del paese, animato dalle studentesse del Liceo delle Scienze Umane.

Nel corso della Giornata Ecologica 2026, invece, gli alunni delle classi prime hanno ripulito le vie cittadine nelle vesti di “Raccoglitori di Inciviltà”. Anche il Cinema Famiglia e il Teatro Modernissimo hanno ospitato in più occasioni studenti e docenti per attività educative e formative.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al dialogo tra generazioni. Il progetto “Un ponte tra generazioni” ha portato gli studenti del Masotto nella casa di riposo Ca’ Arnaldi, mettendoli in contatto con anziani che hanno vissuto epoche diverse e favorendo lo scambio di esperienze e testimonianze.

Lo stesso obiettivo è stato perseguito dal gruppo “Mas8 Social”, che ha affiancato i corsisti dell’Università Adulti/Anziani durante un appuntamento dedicato all’utilizzo dello smartphone, contribuendo ad accorciare le distanze generazionali attraverso le competenze digitali.

Il rapporto tra scuola e famiglie è stato infine rafforzato dal progetto “Le parole che uniscono”, iniziativa di ascolto e dialogo realizzata grazie alla Cooperativa Sociale La Vigna. Attraverso sei serate in presenza nella sede centrale, il percorso ha costruito un collegamento concreto tra scuola e casa.

La linea che guida le attività dell’istituto resta quella di una forte alleanza tra scuola, famiglie e territorio, considerata dal Masotto la condizione fondamentale per offrire agli studenti le migliori opportunità formative e mantenere i ragazzi al centro del progetto educativo.