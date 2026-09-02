SCUOLA - UNIVERSITÀ
2 Settembre 2026 - 16.37

Inclusione scolastica: a Trissino un incontro per genitori e docenti con Dario Ianes

Nicoletta Ugolini
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“Costruire ecologie inclusive per apprendimenti significativi”: l’evento a Trissino con il Dott. Dario Ianes

Giovedì 10 settembre 2026, dalle ore 20.00 alle 22.30, l’Aula Magna dell’IC Fogazzaro di Trissino ospiterà l’evento “Costruire ecologie inclusive per apprendimenti significativi”, organizzato dal CFP Trissino – Scuola di Formazione Professionale.

Relatore della serata sarà il Dott. Dario Ianes, tra le voci più autorevoli in Italia sul tema della pedagogia inclusiva. Ianes, già professore di Pedagogia dell’Inclusione per la Libera Università di Bolzano, è anche presidente della Fondazione Scuola e ricerca di Trento e vice presidente della Cooperativa La Rete di Trento. È co-fondatore e collaboratore del Centro studi Erickson, oltre che autore di numerosi articoli e libri.

L’incontro sarà l’occasione per riflettere su come costruire contesti educativi realmente inclusivi, capaci di generare apprendimenti significativi per tutti gli studenti, superando logiche standardizzate a favore di percorsi che valorizzino le differenze individuali.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite form online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFe7nYKnCAfLolDQc2QFJSCftun3PZS_uSxZCi0BNA24f4aw/viewform?fbclid=PAcGRvZgJleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAaf7B5QuiyjyDZVxOuKSgjGxZvt2jn-FUuBDxKXl86xiu6A3XrJsHidFfQUBww_aem_ML93wLn825yE9yhy39J2pg

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