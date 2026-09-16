TORRI DI QUARTESOLO, IL SINDACO GHIRIGATTO FA IL PUNTO SUL MANDATO: ASFALTATURE, SICUREZZA, ROM E VOLONTARIATO

Il sindaco di Torri di Quartesolo Gianluca Ghirigatto traccia un primo bilancio della sua amministrazione. Tra i temi affrontati, il consistente intervento sulle asfaltature, la situazione della comunità rom e la sicurezza lungo la tangenziale, dove è stata realizzata una barriera per impedire gli attraversamenti e separare il campo dalla zona produttiva di via Savona. Spazio anche al rapporto con associazioni e volontariato, con cui l’amministrazione ha stretto una vera e propria alleanza. Ghirigatto, avvocato, è inoltre attivo nel Comitato Campi Verdi.