LIBRERIA GALLA A VICENZA, BILANCIO ESTIVO SUPER E GRANDI FIRME IN ARRIVO: LA CULTURA È SEMPRE PIÙ CONDIVISA

Un bilancio estivo ricco di soddisfazioni, tra incontri fuori porta e grandi firme, fa da trampolino di lancio a una nuova stagione all’insegna della varietà e della socialità. Il polo culturale e libreria Galla di Vicenza si conferma punto di riferimento imprescindibile per la promozione letteraria del territorio, tracciando il bilancio di mesi intensi che hanno visto protagonisti autori di spessore — come Federico Galliano — e appuntamenti itineranti capaci di portare i libri tra la gente. Archiviata l’estate, lo sguardo è già puntato sui prossimi mesi, con un calendario fitto di ospiti di primo piano a partire da fine settembre, quando arriveranno Anna Dalton e Francesca Giannone, affiancate da molti altri appuntamenti. Al centro di questa vivacità culturale c’è però una profonda evoluzione del modo di vivere la libreria: non più solo uno spazio di vendita, ma una vera e propria agorà dove la socialità è l’elemento fondante. Ne è la prova il successo del book club “La quarta” (ispirato alla quarta di copertina): un format che, nato inizialmente quasi per gioco grazie a un gruppo di amici, è diventato oggi il cuore pulsante di una comunità che sceglie di ritrovarsi, confrontarsi e condividere la passione per la lettura. Intervista ad Alberto Galla di Giulia Lievore.