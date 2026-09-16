Vendemmia, controlli dell’Ispettorato del Lavoro nel Vicentino: sette lavoratori in nero, tre minori e sanzioni per 30 mila euro

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza ha effettuato, nelle scorse settimane, una serie di controlli nel settore agricolo, concentrati prevalentemente sulle attività di vendemmia e svolti in diverse aziende del territorio provinciale.

Nel corso di un primo accesso ispettivo nell’ovest vicentino sono stati individuati cinque lavoratori in nero, due dei quali privi di regolare titolo di soggiorno. Nei confronti del datore di lavoro sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l’impiego di manodopera irregolare e di lavoratori stranieri sprovvisti dei necessari requisiti.

Un successivo controllo effettuato nell’area bassanese ha portato all’accertamento di un ulteriore lavoratore in nero, anch’egli privo di regolare titolo di soggiorno.

Un’altra ispezione svolta ancora nell’ovest vicentino ha infine consentito di individuare un settimo lavoratore impiegato in nero nelle operazioni di vendemmia.

Dei sette lavoratori irregolari complessivamente accertati, quattro sono stati regolarizzati mediante l’instaurazione del rapporto di lavoro. Per gli altri tre sarà invece possibile esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti, senza la regolarizzazione delle relative posizioni lavorative.

Durante gli accertamenti sono stati inoltre individuati tre minori di età inferiore ai sedici anni impiegati in attività agricola, una circostanza non consentita dalla normativa vigente, neppure in forma occasionale. L’Ispettorato ha quindi impartito le prescrizioni previste dalla legge, disponendo l’immediata cessazione dell’attività lavorativa e l’allontanamento dei minori dal luogo di lavoro.

Le verifiche hanno evidenziato anche l’omessa sorveglianza sanitaria nei confronti di sette operai agricoli e la mancata formazione in materia di salute e sicurezza per due lavoratori.

In un ulteriore caso è stata inoltre accertata l’installazione di un impianto di videosorveglianza in assenza della prescritta autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Complessivamente, gli illeciti accertati comporteranno sanzioni per circa 30.000 euro.