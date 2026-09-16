ITA Airways aprirà il nuovo volo diretto Roma Fiumicino-Verona

ITA Airways annuncia l’apertura delle vendite del nuovo collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Verona, che entrerà in servizio a partire dal 28 marzo 2027.

La nuova rotta sarà operata con 21 frequenze settimanali a bordo di un Airbus A221, con orari studiati per ottimizzare sia le connessioni attraverso l’hub di Roma Fiumicino sia il traffico point-to-point. La programmazione consentirà anche di effettuare viaggi di andata e ritorno nella stessa giornata.

«L’apertura del collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Verona rappresenta una scelta precisa nello sviluppo del nostro network nazionale, è una rotta fortemente voluta per rafforzare la connettività di un territorio tra i più dinamici del Paese e per valorizzare il ruolo del nostro hub di Roma Fiumicino come porta di accesso privilegiata al network nazionale e internazionale», ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways.

«Verona esprime al meglio due dimensioni centrali per l’Italia: da un lato un tessuto imprenditoriale solido, innovativo e profondamente legato al Made in Italy; dall’altro una destinazione turistica di grande richiamo, grazie al patrimonio artistico della città, alla sua identità culturale e a un’offerta enogastronomica riconosciuta nel mondo. Con questo nuovo volo vogliamo accompagnare la crescita dei territori, sostenendo sia la mobilità business sia i flussi leisure, e offrendo ai passeggeri soluzioni di viaggio sempre più efficienti e integrate».

Il nuovo collegamento si inserisce nel percorso di sviluppo del network di ITA Airways e conferma l’impegno della compagnia nel rafforzare la mobilità dei territori, ampliando le opportunità di connessione e contribuendo alla crescita del sistema Paese.

Soddisfazione anche da parte del Gruppo SAVE.

«Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso di ITA Airways all’Aeroporto di Verona con il nuovo volo per Roma Fiumicino. Una rotta che testimonia l’impegno del Gruppo SAVE per lo sviluppo dell’aeroporto Catullo e del territorio, ampliandone in modo significativo le opportunità di collegamento», ha commentato Enrico Marchi, presidente del Gruppo SAVE.

«Oltre a creare un filo diretto con la Capitale, facilitando i viaggi di andata e ritorno in giornata, le tre frequenze giornaliere garantiranno un accesso comodo e capillare al principale hub italiano, mettendo Verona e il suo bacino di riferimento in connessione con un ampio network internazionale che favorirà ricadute positive sulla competitività e attrattività dell’area veronese».

Il nuovo volo è già acquistabile attraverso tutti i canali di vendita di ITA Airways: il sito ufficiale www.ita-airways.com, l’app, il Customer Information Assistance Office, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

ITA Airways è la compagnia aerea italiana di riferimento. È partecipata al 59% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 41% da Deutsche Lufthansa AG. Opera servizi di trasporto aereo passeggeri e merci e garantisce all’Italia una connettività sia internazionale, a sostegno del turismo e del commercio con l’estero, sia nazionale, anche attraverso soluzioni di mobilità integrata.

La compagnia punta inoltre su una forte digitalizzazione dei processi, con l’obiettivo di offrire una migliore esperienza di viaggio e servizi personalizzati. Al centro della strategia figurano il servizio ai clienti e la sostenibilità nelle sue componenti ambientale, sociale e di governance: dalla flotta giovane e tecnologicamente avanzata alla riduzione dell’impatto ambientale, fino all’attenzione verso il personale e le comunità dei territori in cui opera.

ITA Airways è inoltre membro di Star Alliance, la più grande alleanza di compagnie aeree al mondo, che offre ai clienti un’esperienza di viaggio integrata attraverso il network globale dei vettori aderenti.