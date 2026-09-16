Verona – Marocchino accoltella uomo al semaforo: resta in carcere con l’accusa di tentato omicidio

Resta in carcere il venticinquenne di origini marocchine arrestato nei giorni scorsi per aver accoltellato un uomo durante una lite scoppiata a un attraversamento pedonale situato tra Borgo Venezia e Veronetta. Nel corso dell’udienza di convalida, svoltasi ieri mattina davanti alla giudice Arianna Busato, è stata confermata la misura della custodia cautelare nella casa circondariale di Montorio, insieme ai capi di imputazione per tentato omicidio aggravato e porto abusivo d’armi.

La lite per un passaggio con il rosso

L’aggressione, motivata da ragioni futili, risale allo scorso sabato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima e l’indagato si trovavano fermi a un semaforo pedonale tra i due quartieri veronesi. Nonostante la luce rossa, l’uomo ferito aveva deciso di attraversare la strada; il venticinquenne lo aveva quindi ripreso ammonendolo sul comportamento scorretto. Al secco «Fatti gli affari tuoi» ricevuto in risposta, la situazione è degenerata in pochi istanti.

L’estrazione dell’arma e il ferimento

Il giovane ha estratto dai vestiti un coltello della lunghezza complessiva di 33 centimetri – di cui ben 20 costituiti dalla sola lama –, colpendone la controparte alla parte alta del corpo, nello specifico al torace e all’avambraccio.

La vittima era stata subito soccorsa e condotta in ospedale, dove i medici le avevano riscontrato lesioni guaribili in 20 giorni. L’indagato, assistito dal proprio legale avvocato Zeno Perinelli, rimane ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dei successivi sviluppi del procedimento penale.