L’Ulss 7 attiva task force per potenziare gli OSS a scuola



ALTO VICENTINO, 9 SETTEMBRE 2O26 – L’ULSS 7 Pedemontana ha attivato una task force per garantire l’assistenza scolastica nel Distretto Alto Vicentino, a fronte del mancato reperimento di tutti gli OSS necessari per l’incremento dei minori aventi necessità di supporto durante le lezioni. Questi infatti, per l’anno scolastico al via, risultano essere 329 nell’Alto Vicentino, contro i 317 dello scorso anno. A fronte di tale incremento del fabbisogno, la cooperativa incaricata di gestire il servizio non ha attualmente a disposizione tutto il personale necessario.



La criticità relativa alla carenza di operatori si è definita solo nelle ultime settimane; l’Aulss Pedemontana si è quindi attivata, contattando da un lato altre realtà del mondo della collaborazione radicate nel territorio, dall’altra avviando un confronto con gli istituti scolastici per garantire comunque a tutti i minori la frequenza scolastica, anche riorganizzando le modalità di assistenza quando possibile.



Va rilevato che anche all’inizio del precedente anno scolastico si era manifestata una carenza temporanea di operatori, gradualmente rientrata poi nelle settimane a seguire. L’Azienda pertanto è fiduciosa di poter garantire a tutti i minori l’assistenza dovuta.

Ciò non di meno, si è voluto attivare una verifica con la cooperativa incaricata, per identificare le possibili azioni correttive, al fine di evitare il ripetersi di tali temporanee carenze di organico nei mesi a venire.

L’analisi è necessaria anche per dare ragione delle differenze significative in termini di disponibilità esistenti tra i due distretti, considerando che il fornitore, il contratto, le risorse, le modalità di ingaggio sono le medesime.