CRONACA
16 Settembre 2026 - 15.49

Maltratta la madre invalida: arrestato 43enne

Folle inseguimento di una Mercedes dal Friuli al Veneto conducente denunciato dai carabinieri
Nicoletta Ugolini
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GRUMOLO D.A. 16 SETTEMBRE 2026 – Nel tardo pomeriggio di ieri, a Grumolo delle Abbadesse, i Carabinieri della Stazione di Longare, con il supporto dei colleghi di Torri di Quartesolo, hanno arrestato un 43enne del posto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, è accusato di maltrattamenti reiterati e aggravati nei confronti della madre convivente, una donna di 68 anni, vedova e invalida al 100%. Dopo le formalità di rito, è stato portato nella Casa Circondariale di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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