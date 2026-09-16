Addio al bollo auto per il 70% delle vetture e per tutte le moto nel 2027

Il governo prepara lo stop al bollo auto per le vetture piccole e medie e per le moto nel corso del 2027, una misura che comporterà un minor gettito di 2,29 miliardi di euro. Secondo la bozza del decreto atteso in Consiglio dei ministri, le persone fisiche in possesso dei requisiti saranno esentate dal pagamento della tassa automobilistica su un solo veicolo regolarmente assicurato, per i versamenti con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

La misura riguarderà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, per un totale di circa 14,5 milioni di veicoli. Da Palazzo Chigi spiegano che l’obiettivo è alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto e moto per una platea molto ampia di italiani.