ECONOMIA
30 Luglio 2026 - 10.17

Carburanti, benzina a 1,989 euro al litro. Il gasolio supera i due euro

Nicoletta Ugolini
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Nuovo rialzo per i prezzi di benzina e gasolio. Lo comunica oggi, giovedì 30 luglio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base dei dati dell’Osservatorio del Mimit.

I prezzi medi

Sulla rete stradale, in modalità self service:

  • Benzina: 1,989 euro/litro
  • Gasolio: 2,066 euro/litro

Sulla rete autostradale, sempre in self service:

  • Benzina: 2,076 euro/litro
  • Gasolio: 2,165 euro/litro

Codacons: “Il taglio delle accise non si vede sui prezzi”

Per il terzo giorno di fila, il taglio di 17 centesimi sulle accise deciso dal governo non si è tradotto in un calo proporzionale del prezzo del gasolio alla pompa. È l’accusa del Codacons, che monitora quotidianamente l’andamento dei listini dei carburanti in Italia.

Secondo i dati regionali del Mimit, il prezzo medio del gasolio sulla rete ordinaria è sceso di soli 11,8 centesimi rispetto al 27 luglio, giorno precedente all’entrata in vigore dello sconto fiscale.

Ancora peggio in autostrada, dove in tre giorni il calo è stato di appena 9 centesimi al litro.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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