Carburanti, benzina a 1,989 euro al litro. Il gasolio supera i due euro
Nuovo rialzo per i prezzi di benzina e gasolio. Lo comunica oggi, giovedì 30 luglio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base dei dati dell’Osservatorio del Mimit.
I prezzi medi
Sulla rete stradale, in modalità self service:
- Benzina: 1,989 euro/litro
- Gasolio: 2,066 euro/litro
Sulla rete autostradale, sempre in self service:
- Benzina: 2,076 euro/litro
- Gasolio: 2,165 euro/litro
Codacons: “Il taglio delle accise non si vede sui prezzi”
Per il terzo giorno di fila, il taglio di 17 centesimi sulle accise deciso dal governo non si è tradotto in un calo proporzionale del prezzo del gasolio alla pompa. È l’accusa del Codacons, che monitora quotidianamente l’andamento dei listini dei carburanti in Italia.
Secondo i dati regionali del Mimit, il prezzo medio del gasolio sulla rete ordinaria è sceso di soli 11,8 centesimi rispetto al 27 luglio, giorno precedente all’entrata in vigore dello sconto fiscale.
Ancora peggio in autostrada, dove in tre giorni il calo è stato di appena 9 centesimi al litro.