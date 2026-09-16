CRONACA
16 Settembre 2026 - 15.43

21enne nasconde 4 chili di hashish in casa: arrestato

Nicoletta Ugolini
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CORNEDO V.NO 16 SETTEMBRE 2026 – Sabato 12 settembre 2026 i Carabinieri della Compagnia di Valdagno hanno eseguito una perquisizione domiciliare, disposta dalla Procura di Vicenza, nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga. L’inchiesta era partita da una serie di controlli stradali durante i quali i militari avevano identificato diversi soggetti in possesso di piccole quantità di droga per uso personale, riscontri che messi insieme avevano delineato un quadro sufficiente a ottenere il mandato di perquisizione.

Con il supporto di un cane antidroga del Nucleo Cinofili di Torreglia (Padova), i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un 21enne di Cornedo Vicentino, ritenuto insospettabile, trovando 4,2 chilogrammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e una consistente somma di denaro contante.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio davanti al Tribunale di Vicenza.

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