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16 Settembre 2026 - 15.45

Maltempo, domani fase di attenzione per rischio idrogeologico per temporali

Nicoletta Ugolini
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Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per l’area che riguarda anche Vicenza la fase di attenzione (gialla) per rischio idrogeologico per temporali per domani, giovedì 17 settembre.Oggi mercoledì 16 settembre verso fine giornata probabilità in aumento di precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio e temporale. Domani, giovedì 17 settembre, precipitazioni sparse o a tratti diffuse, localmente intense ed abbondanti con rovesci, a carattere temporalesco più probabile in pianura e in particolare vicino alla costa nord-orientale.Per eventuali segnalazioni relative al maltempo chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444 545311.È possibile inoltre scaricare l’applicazione “Coapp”, lo strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei cittadini sulle piene nell’ambito del Piano di gestione del rischio alluvioni (Pgra) dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

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