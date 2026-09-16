16 Settembre 2026 - 15.34
Viola il divieto di avvicinamento ai genitori per chiedere soldi: arrestato
TORRI DI Q.LO 16 SETTEMBRE – Nella serata di ieri, i Carabinieri di Torri di Quartesolo hanno arrestato in flagranza un 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.
Intorno alle 19:30 l’uomo si era presentato a casa dei genitori per chiedere denaro, infrangendo così la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare disposta in precedenza dal Gip del Tribunale di Vicenza per episodi passati. Il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccarlo prima che la situazione potesse aggravarsi.