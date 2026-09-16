CRONACA
16 Settembre 2026 - 15.59

Minacce e violenze alla moglie: marito sorvegliato con il braccialetto elettronico

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

VENEZIA, 16 SETTEMBRE 2026 – La Procura di Venezia ha disposto il divieto di avvicinamento e comunicazione, oltre al braccialetto elettronico, per un 58enne straniero residente a Mestre, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie.

Il provvedimento arriva al termine delle indagini avviate dai Carabinieri lo scorso giugno, dopo che la donna aveva chiamato il 112 per una lite in famiglia, raccontando ai militari di essere stata minacciata e aggredita. Le violenze, psicologiche e fisiche, si sarebbero ripetute nel tempo, anche dopo che l’uomo si era allontanato da casa. Sulla base di questa ricostruzione, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare per evitare che i maltrattamenti continuassero.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Minacce e violenze alla moglie: marito sorvegliato con il braccialetto elettronico | TViWeb Minacce e violenze alla moglie: marito sorvegliato con il braccialetto elettronico | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy