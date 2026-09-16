Minacce e violenze alla moglie: marito sorvegliato con il braccialetto elettronico

VENEZIA, 16 SETTEMBRE 2026 – La Procura di Venezia ha disposto il divieto di avvicinamento e comunicazione, oltre al braccialetto elettronico, per un 58enne straniero residente a Mestre, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie.

Il provvedimento arriva al termine delle indagini avviate dai Carabinieri lo scorso giugno, dopo che la donna aveva chiamato il 112 per una lite in famiglia, raccontando ai militari di essere stata minacciata e aggredita. Le violenze, psicologiche e fisiche, si sarebbero ripetute nel tempo, anche dopo che l’uomo si era allontanato da casa. Sulla base di questa ricostruzione, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare per evitare che i maltrattamenti continuassero.