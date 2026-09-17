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17 Settembre 2026 - 9.19

Veneto – Turista di 54 anni trovato morto nel greto di un torrente

REDAZIONE
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Tragico epilogo delle ricerche di un turista polacco di 54 anni a Cencenighe Agordino, nel Bellunese. L’uomo è stato individuato senza vita nella serata di mercoledì 16 settembre sul greto del torrente Cordevole.

Secondo la ricostruzione emersa nelle ore successive, il 54enne stava trascorrendo un periodo di vacanza nella zona insieme a un amico. Era uscito dall’abitazione nella mattinata e non aveva più fatto ritorno. Non vedendolo rientrare e dopo essere rimasto senza sue notizie per l’intera giornata, l’amico ha dato l’allarme, facendo scattare le ricerche.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto nel tardo pomeriggio. Sono intervenuti i Vigili del fuoco permanenti di Agordo e i volontari di Canale d’Agordo, affiancati da Guardia di Finanza e Carabinieri. Alle operazioni hanno partecipato anche personale specializzato e mezzi aerei.

Decisivo l’intervento dell’elicottero “Drago” dei Vigili del fuoco: è stato l’equipaggio a bordo a individuare dall’alto il corpo del turista sul greto del Cordevole, nella zona di Cencenighe.

Il recupero è stato quindi affidato alle squadre specializzate. Per il 54enne, però, non c’era più nulla da fare. Restano da chiarire con precisione le circostanze della caduta: una delle ipotesi è che l’uomo possa essere precipitato dal pendio sovrastante finendo nell’area del torrente.

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